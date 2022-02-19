Лондон, , 20:06 — REGNUM 19 февраля в Лондоне на стадионе «Селхерс Парк» «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил «Челси». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш после передачи Маркоса Алонсо — 0:1.

Желтые карточки получили Маланг Сарр (63'), Майкл Олис (68'), Кай Хаверц (90+2') и Кристиан Пулишич (90+3'). На матче работала бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Николас Хортон.

Составы команд:

«Кристал Пэлас»: Гуайта (Батленд, 46'), Митчелл, Гэи, Андерсен, Клайн, Куяте, Макартур (Матета, 90'), Шлупп, Олис, Заа, Айю (Эзе, 85').

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Сарр (Алонсо, 74'), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74'), Канте (Ковачич, 74'), Пулишич, Хаверц, Зиеш, Лукаку.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/ «Челси»)

Удары 7/9

Удары в створ 0/3

Владение 42%/58%

Нарушения 4/20

Угловые 4/4

«Челси», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 50 очков, сократил отставание от «Ливерпуля», идущего на второй строчке, до семи очков. «Кристал Пэлас» с 26-ю очками остался на тринадцатом месте.