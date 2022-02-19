Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Общественной палате Ростовской области создали штаб, который будет координировать работу общественных организаций по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.

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«Возглавил штаб председатель палаты Вячеслав Кущев. В настоящее время общественники совместно с некоммерческими организациями готовят ряд мероприятий по оказанию помощи прибывшим мирным жителям Донбасса», — сказано в сообщении.

В оперативном порядке будет организована работа горячей линии, которая будет принимать звонки без выходных.