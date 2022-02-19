Киев, , 19:51 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут переговоры в Вашингтоне 22 февраля. Об этом сообщается на странице МИД Украины в соцсети Facebook.

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дмитрий Кулеба проведёт переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном (22 февраля в Вашингтоне)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители двух стран обсудят ряд вопросов, в том числе защиту и усиление обороноспособности Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины.