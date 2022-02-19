Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Наплыв беженцев из Донбасса не повлияет на работу школ и детских садов, расположенных в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 19 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«[С 21 февраля] образовательные организации будут работать в штатном режиме», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 10:00 мск 19 февраля объявлен режим ЧС. В связи с эвакуацией мирного населения Донбасса донское правительство, ведомства и службы, организующие работу с беженцами, переведены на круглосуточный режим работы.