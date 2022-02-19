Москва, , 19:46 — REGNUM В рамках онлайн-встречи клуба «Эльбрус» победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — представили проекты и пригласили Лидеров к участию в работе клуба. На встречу были приглашены финалисты и победители специализаций третьего и четвертого сезонов конкурса «Лидеры России», а также победители конкурса «Лидеры России. Политика». Онлайн-встреча объединила более 650 участников конкурса «Лидеры России».

Клуб Эльбрус и Лидеры России АНО «Россия — страна возможностей»

С приветственным словом выступил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил, что сегодня президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 26 проектов и конкурсов, но начиналось все именно с конкурса «Лидеры России».

Алексей Комиссаров, — Мы внимательно следим за победителями и их успехами, более 300 выпускников конкурса «Лидеры России» получили высокие назначения на государственной службе — стали губернаторами, заместителями министров, мэрами крупных городов, главами корпораций. В 8-й состав Государственной думы прошли 23 наших выпускника конкурса «Лидеры России» и проекта «Лидеры России. Политика». Клуб «Эльбрус» это еще и традиции. Проверить себя на прочность можно, совершив восхождение на одноименную гору — самую высокую вершину России и Европы. Я и сам принимал участие в восхождении и точно могу сказать, что это отличная проверка для команды, как люди умеют друг с другом коммуницировать, помогать в трудной ситуации, подставлять плечо своим товарищам. В завершение хочу сказать, что участники конкурса «Лидеры России» объединены общей задачей — быть более успешными, получать новые возможности, восходить на новые вершины. Начать этот путь и реализоваться поможет клуб «Эльбрус». «Клуб победителей Лидеров России «Эльбрус» — замечательный пример того, как талантливые и неравнодушные победители и участники объединяются, реализуют социальные проекты и сообща приносят пользу всей нашей стране. За 3 года существования клуба «Эльбрус» почти 43 тысячи человек приняли участие в различных социальных проектах «Лидеров России», а помощь получили примерно 250 тысяч человек, — рассказал, — Мы внимательно следим за победителями и их успехами, более 300 выпускников конкурса «Лидеры России» получили высокие назначения на государственной службе — стали губернаторами, заместителями министров, мэрами крупных городов, главами корпораций. В 8-й состав Государственной думы прошли 23 наших выпускника конкурса «Лидеры России» и проекта «Лидеры России. Политика». Клуб «Эльбрус» это еще и традиции. Проверить себя на прочность можно, совершив восхождение на одноименную гору — самую высокую вершину России и Европы. Я и сам принимал участие в восхождении и точно могу сказать, что это отличная проверка для команды, как люди умеют друг с другом коммуницировать, помогать в трудной ситуации, подставлять плечо своим товарищам. В завершение хочу сказать, что участники конкурса «Лидеры России» объединены общей задачей — быть более успешными, получать новые возможности, восходить на новые вершины. Начать этот путь и реализоваться поможет клуб «Эльбрус».

Про ценности клуба «Эльбрус» рассказала председатель сообщества Лидеров России, победитель конкурса, депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова.

Татьяна Дьяконова. «Жизнь после конкурса не заканчивается, она только начинается. Именно после первого конкурса в 2018 году возникла идея сформировать из победителей проекта сообщество, которое будет приносить пользу. У нас есть как проекты, направленные на развитие нашего клуба, так и проекты, которые помогают людям вокруг, регионам. Если ты активен, то это дает тебе возможность принимать участие в большом количестве проектов клуба — это и нетворк, и обучение. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь», — отметила

Она добавила, что постоянное развитие, самообразование — это современный тренд, и клуб «Эльбрус» является флагманом в реализации новых форм деятельности.

«Совместно с мастерской управления «Сенеж» мы реализуем ряд образовательных программа для лидеров, на платформе www.rsv.ru размещен дистанционный курс по «Сервис-дизайну», уже в марте мы запустим курс в формате микрообучения по личному бренду, — рассказала Татьяна Дьяконова, — В 2021 году в качестве пилотного проекта мы запустили проект «Обучающие экспедиции», он был реализован в Курской, Липецкой, Курганской областях и на Камчатке. По итогам проекта более 250 тысяч человек получили адресную помощь, к примеру, количество шагов по получению соцконтрактов в Липецкой области с 23 сократилось до трех, а количество заключенных соцконтрактов увеличилось в девять раз. На Камчатке открылся пилотный проект социального коворкинга, прошёл фестиваль «Суровой романтики» и открылась лаборатория драйва».

Более подробно про направления деятельности клуба «Эльбрус» рассказали члены исполнительного комитета — победители конкурса «Лидеры России». Так, заместитель председателя Правительства Камчатского края Александра Лебедева рассказала про работу приложения «Вертикаль 2.0» для участников клуба «Эльбрус», в котором можно узнать о всех текущих и будущих активностях.

Победитель конкурса «Лидеры России», руководитель центра по стратегии АО «НСПК» Алексей Акулов продолжил рассказывать про нетворкинговые мероприятия клуба, в том числе про проект «Восхождение на Эльбрус», в котором победители четвертого сезона смогут принять участие уже этой осенью.

Алексей Акулов. «В части бизнес-мероприятий реализуется проект «Деловое сообщество», включающее в себя разные форматы — форум-встречи и отраслевые мероприятия. Также мы продолжаем учиться у лучших через знакомство с опытными представителями государственных органов и корпораций в рамках проекта «Завтрак с Наставником». В этом году членов клуба ждут и спортивные нетворкинговые мероприятия — регата в Севастополе, спортивный забег и традиционное восхождение на Эльбрус», — поделился

Победитель конкурса «Лидеры России», заместитель директора департамента проектной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Иван Ефремов рассказал о проекте «Академия лидерства» и акселераторе социальных проектов.

«В клубе есть два варианта реализации и участия в проектах. Во-первых, можно подключиться к работе в рамках Академии лидерства — мы подготовили для вас методологию по 8 проектам Клуба: «Уроки лидерства», финансовая грамотность, проект «Делай чудо» для детей на длительном стационарном лечении, «Боевая слава», профориентационный проект «Моя родная школа», «Доступный театр», знакомство с искусственным интеллектом в рамках «ИИ-навигатора», проект «Горжусь тобой, Россия» — викторина по ярким событиям и персонам России. Именно это направление стало продолжением «Сердца лидера», в рамках которого участники конкурса реализовали свою инициативу для общества. В случае, если вы уже реализуете свой проект или у вас есть идеи, то вы можете принять участие в акселераторе клуба. В рамках этой программы вы прокачаете свой проект, получите рекомендации от экспертов, поработаете с профессиональным трекером и презентуете его потенциальным инвесторам на демо-дне».

Планами регионального развития клуба «Эльбрус» и развития партнёрской сети на встрече поделился победитель конкурса «Лидеры России», основатель ООО «Первый ИТ-Альянс», советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что клуб выступает центром деятельности, оказывая методическую и информационную поддержку, чтобы развивать лидерский потенциал во всех регионах страны.

«Наше сообщество — это сообщество экспертов, мы активно участвуем в форумах и профессиональных слетах различного масштаба: от регионального до международного: ПМЭФ, Таврида, Всероссийский форум «Мы вместе» и другие. Помимо этого, мы ищем партнеров для развития проектов и программ клуба, сейчас у нас есть несколько партнеров, с которыми мы работаем на постоянной основе. Это проект «Вдохновители», Российское движение школьников, Росмолодежь, Общество «Знание», Красный крест, Общественная палата РФ, конкурс «Большая перемена» и многие другие проекты платформы «Россия — страна возможностей».

В завершение встречи председатель клуба «Эльбрус» и члены исполнительного комитета ответили на вопросы участников конференции и пожелали им успехов в суперфинале конкурса «Лидеры России», который состоится в конце марта 2022 года.