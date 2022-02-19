Берлин, , 19:45 — REGNUM Страны G7 готовы вести диалог с Россией по европейской безопасности, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «Группы семи».

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Отмечается, что страны G7 поддерживает усилия в нормандском формате по полной реализации Минских соглашений.

Также отмечается, что наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины должны без ограничений выполнять свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Группы семи (G7) подтвердили, что Россия заплатит большую цену в случае «вторжения» на Украину.

Читайте также: Главы МИД G7 заявили, что РФ «заплатит большую цену» за атаку на Украину