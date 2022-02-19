Донецк, 19 февраля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали агента украинской разведки Антона Мацанюка. Об этом 19 февраля сообщил Первый канал.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

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По данным телеканала, мужчина причастен к подрыву автомобиля начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Отмечается, что ранее Мацанюк сам работал в военном ведомстве.

Мужчину задержали 17 февраля в съемной квартире в Донецке.

Как заявили журналисты телеканала, задержанный передал властям ДНР «ценнейшую» информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва машины начальника управления народной милиции ДНР Дениса Синенкова. В момент взрыва в автомобиле никого не было.