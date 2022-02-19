Челябинск, 19 февраля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова арестовали на два месяца. Такое постановление вынес Тракторозаводский райсуд Челябинска, пишут СМИ.

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По данным Накануне.Ru, ему вменяют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В СИЗО он пробудет до 18 апреля. Просьбы Кузнецова и адвоката о домашнем аресте остались без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновника задержали 18 февраля в минздраве. Его доставили в СКР.