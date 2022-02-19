Ростов-на-Дону, , 19:16 — REGNUM В Ростовской области в связи с обострением ситуации в Донбассе и наплыве беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик организован сбор гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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«Сбор гуманитарной помощи осуществляется на базе Донского государственного технического университета в ресурсном центре подготовки добровольцев в сфере ЧС представителями общественных организаций», — уточнил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Пункт приёма гуманитарной помощи организован в корпусах ДГТУ на улице Шаповалова и на площади Гагарина. Вынужденным переселенцам необходимы бутилированная вода, сухое детское питание, чай, сахар, мука, крупы, консервы, одноразовая посуда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, канцелярия и игрушки. Гуманитарную помощь распределят по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что одними из первых сбор гуманитарной помощи в Ростовской области для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик организовала общественная организация «Союз казаков-воинов России и зарубежья».

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