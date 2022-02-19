Берлин, 19 февраля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО, заявил 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через восемь лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?» — сказал Зеленский на Мюнхенской конференции.

По его словам, чтобы «действительно помочь Украине, западным странам не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения».

«Нам говорят — дверь открыта. Но пока — посторонним вход воспрещен. Если не все члены Североатлантического союза хотят видеть нас или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы», — сказал он на Мюнхенской конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в военный блок НАТО не стоит в повестке и не случится в «обозримом будущем».

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