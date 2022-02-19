Салехард, , 18:57 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 19 февраля за сутки госпитализировано 109 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 696 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 2315 ямальцев. Заразились коронавирусом 1763 человек — на 435 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 74 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 19 февраля зарегистрировано 112 227 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 315 человек, 1001 скончались (на двух человек больше, чем днём ранее).

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