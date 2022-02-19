Париж, , 18:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Российской Федерации Владимир Путин проведут телефонный разговор в воскресенье, 20 февраля. Об этом 19 февраля сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Kremlin.ru

«Макрон позвонит Путину», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 20 февраля у президента РФ Владимира Путина запланирован телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.