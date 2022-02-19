Санкт-Петербург, 19 февраля 2022, 18:37 — REGNUM В Петербурге постепенно заканчивается первая партия вакцины «Спутник-М», предназначенной для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Город попросит Минздрав прислать новую партию детской вакцины. Об этом сообщил 19 февраля председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Вакцина «Спутник М»
Вакцина «Спутник М»
Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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По его данным, всего в город было поставлено 3720 комплектов доз вакцины «Спутник-М», к 19 февраля прививки от ковида в Петербурге сделали 2737 детей.

«Данная партия в ближайшее время закончится, Комитет по здравоохранению написал письмо в Минздрав РФ с просьбой о поставке новой партии детской вакцины», — отметил Лисовец.

При этом запас всех видов вакцины для взрослых достаточен и составляет в Петербурге более 654 тыс. доз, «её поставка пока не требуется», добавил чиновник.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге от COVID-19 первично привито 1278 человек, закончил вакцинацию за сутки 4071 человек. Всего по линии комздрава Петербурга полностью вакцинированы 2 969 873 человека.

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