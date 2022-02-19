Тарасовский район, Ростовская область, 19 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. После обстрелов приграничной территории Ростовской области со стороны Украины научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин призвал земляков переехать в безопасное место до стабилизации ситуации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Разрушенная стена

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«Я призываю вас покинуть на некоторое время свои дома, отправиться в более безопасные населённые пункты. Не дай Бог, очередной снаряд унесёт жизни моих земляков», — сказал он, обращаясь к жителям населённых пунктов, граничащих с Донбассом.

Бредихин призвал жителей Ростовской области к бдительности.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области подтверждено два попадания украинских боеприпасов. Снаряды найдены в Тарасовском районе. Однако телеграм-каналы сообщают о третьем взрыве, прогремевшем ещё в одном населённом пункте Тарасовского района.