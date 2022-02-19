Мюнхен, Германия, 19 февраля 2022, 18:13 — REGNUM Главы МИД Группы семи (G7) подтвердили, что Россия заплатит большую цену в случае «вторжения» на Украину. Об этом 19 февраля сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала на конференции по безопасности в Мюнхене, что санкции против РФ, которые страны Запада планируют ввести в случае «вторжения» на Украину, затронут высокие технологии и энергетический сектор.
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