Мюнхен, Германия, , 18:13 — REGNUM Главы МИД Группы семи (G7) подтвердили, что Россия заплатит большую цену в случае «вторжения» на Украину. Об этом 19 февраля сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

«Мы подтвердили, что возможное нападение на Украину повлечет за собой большую цену [для России], включая введение санкций против РФ», — сказал он после Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала на конференции по безопасности в Мюнхене, что санкции против РФ, которые страны Запада планируют ввести в случае «вторжения» на Украину, затронут высокие технологии и энергетический сектор.

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