Гранада, Испания, , 18:06 — REGNUM 19 февраля «Вильярреал» в матче 25-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал уверенную победу над «Гранадой» со счетом 3:0. Игра проходила в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес».

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Голы «желтой субмарины» забили 25-летний атакующий полузащитник сборной Нидерландов Арно Греневельд (35' пенальти, 39', 81' пенальти) и Мои Гомес (90+7' Самуэл Чуквуэзе). В составе хозяев отличился Луис Милла, забивший единственный мяч «Гранады» на 61-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Стартовые составы команд:

«Гранада»: Машимиану, Бараона, Нева (Соро, 87'), Диас, Кини (Торренте, 46'), Милла, Монторо (Петрович, 74'), Суарес, Пуэртас, Молина (Кольядо, 87').

«Вильярреал»: Асенхо, Торрес, Эступиньян (Педраса, 62'), Манди, Орье (Фойт, 62'), Парехо, Иборра, Тригерос (Гомес, 82'), Греневельд, Ло Чельсо (Морено, 69'), Пино (Чуквуэзе, 62').

Статистика матча («Гранада"/ «Вильярреал»)

Удары 20/14

Удары в створ 5/6

Владение 38%/62%

Угловые 8/2

Нарушения 15/10

«Вильярреал», одержав десятую победу в сезоне и набрав 39 очков, обошел «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Барселону» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» с 24-мя очками временно осталась на семнадцатой строчке.