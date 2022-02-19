Лондон, , 17:58 — REGNUM 19 февраля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Тим Вуд | Саймон Хупер | Ли Мейсон.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Седрик Соареш, Томас Парти, Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Александр Ляказетт.

«Брентфорд»: Давид Райя, Итан Пиннок, Понтус Янссон, Кристофер Айер, Рико Генри, Кристиан Нергор, Сержи Канос, Матиас Йенсен, Джон Дасилва, Йоан Висса, Брайан Мбеумо.

В последний раз «Арсенал» и «Брентфорд» играли между собой 1 сентября 2021 года в рамках товарищеской встречи. Тот поединок завершился крупной победой «канониров» со счетом 4:0.