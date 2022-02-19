Тарасовский район, Ростовская область, , 17:51 — REGNUM В Тарасовском районе Ростовской области, приграничным с территорией Донбасса, прогремел третий взрыв. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, публикуя фотоснимки с места происшествия.

Разрушенный дом (сс) Angelo_Giordano

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Под обстрел попал дом на хуторе Патроновка. Предположительно, снаряды украинских силовиков попали в заброшенный дом на окраине хутора, пишет телеграм-канал «Че по Ростову?». В результате разрушена кухня. О пострадавших не сообщается.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростовской области подтвердили два взрыва украинских снарядов, попавших на территорию приграничных населённых пунктов.

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