Луганск, , 17:51 — REGNUM В Донбассе на дороге Луганск — Краснодон сотрудники правоохранительных органов обнаружили заминированный автомобиль. Об этом 19 февраля сообщает «Луганский Информационный Центр» со ссылкой на источник в силовом ведомстве Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«В районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль, — проинформировал источник. — Сейчас специалисты проверяют транспортное средство… Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой».

В настоящее время на месте работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о переводе на условия военного времени органов государственной власти, предприятий и организаций.