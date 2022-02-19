Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM В Ростовской области встретили первую электричку с эвакуированными мирными жителями Донбасса. По некоторым данным, на Дону встретили более 800 человек.

Поезда Павел Ищенко © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик встретили на пригородном железнодорожном вокзале. Все они планируют найти временный приют у родственников из Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области к приёму беженцев подготовлено 143 пункта временного размещения, рассчитанные почти на 14 тыс. мест. Об этом 19 февраля сообщил донской губернатор Василий Голубев. Часть из них уже задействована. Если понадобится, власти увеличат количество мест размещения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор призвал не множить слухи: «Всё под контролем!»