Тарасовский район, Ростовская область, , 17:40 — REGNUM В Ростовской области зарегистрировано два взрыва украинских снарядов, попавших на территорию приграничных населённых пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 19 февраля.

Взрыв U.S. Navy

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Оба случая произошли в Тарасовском районе. По данным ведомства, один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения на хуторе Маноцкий.

«Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедших событий», — уточнили в ведомстве.

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