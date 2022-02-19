Ростов-на-Дону, , 17:35 — REGNUM После обстрела со стороны Украины приграничных населённых пунктов в Ростовской области возбуждено дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 19 февраля.

Уголовное дело

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Следователи полагают, что в период с 5:00 до 6:00 мск 19 февраля 2022 года неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области.

«Жертв среди мирного населения нет, после разминирования территории следственная группа приступила к осмотру места происшествия, который в настоящее время продолжается», — следует из сообщения.

ИА REGNUM сообщало, что очевидцы случившегося дали показания.

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