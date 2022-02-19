Лондон, , 17:34 — REGNUM Сегодня, 19 февраля, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с лондонским «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Николас Хортон.

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Шейху Куяте, Джефри Шлупп, Джеймс Макартур, Майкл Олис, Джордан Айю, Уилфрид Заа.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Андреас Кристенсен, Н’Голо Канте, Жоржиньо, Маланг Сарр, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц, Ромелу Лукаку.

На данный момент «Челси» с тринадцатью победами и 47-ю очками занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Кристал Пэлас», набрав 26 очков, располагается на тринадцатой строчке.