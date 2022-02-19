Берлин, , 17:30 — REGNUM Гражданам Германии следует покинуть Украину, говорится в списке рекомендаций МИД ФРГ, который обновлен 19 февраля.

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«Предостережение от поездок на Украину. Настоятельный призыв покинуть страну», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «военные столкновения возможны в любой момент».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених считает, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник перешел всякие границы, потребовав от официального Берлина предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину.

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