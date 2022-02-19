Барселона, Испания, , 17:28 — REGNUM Как сообщает испанское издание Diario Sport, 25-летний испанский фланговый атакующий защитник «Ред Булл Лейпцига» Анхелиньо может перейти в каталонскую «Барселону».

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы заплатить требуемые 30 миллионов евро за трансфер 25-летнего защитника. Анхелиньо должен стать заменой 32-летнему Хорди Альбе.

В текущем сезоне Анхелиньо принял участие в девятнадцати матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также защитник получил три желтые карточки.

Анхелиньо перешел в «Ред Булл Лейпциг» 1 июля 2021 года из «Манчестер Сити» за 18 миллионов евро. Transfermarkt оценивает испанского футболиста в 30 миллионов евро.