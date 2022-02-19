Лондон, 19 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. 24-летний центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао входит в сферу трансферных интересов лондонского «Челси».

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Как сообщает испанское издание Marca, руководство «Челси» договорилось о встрече с агентами бразильского футболиста.

В текущем сезоне на счету Милитао один забитый мяч и две результативные передачи в 23-х турах испанкой Примеры 2021/22. В двух матчах Кубка Испании Митилао отметился одним забитым мячом в ворота «Алькояно».

Милитао выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из «Порту» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Бразилии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.