Ростов-на-Дону, , 17:23 — REGNUM В Ростовской области на границе с Украиной в жилой дом на хуторе попал снаряд. Об этом 19 февраля сообщили ТАСС в администрации Тарасовского района.

Полиция Https://xn--b1aew.xn--p1ai/

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Инцидент произошел в Митякинском сельском поселении.

«Никто не пострадал, — сказал собеседник агентства. — [Снаряды прилетают со стороны] Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины возбуждено дело.