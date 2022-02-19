Манчестер, Великобритания, , 17:18 — REGNUM 27-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг покинет стан «горожан», если не продлит контракт с клубом из Манчестера. Об этом 19 февраля сообщило издание The Times.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также сообщается, что руководство «Манчестер Сити» готов продать Стерлинга следующим летом, если поступит предложение в размере 60 миллионов евро. Текущее соглашение английского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 31-м матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Манчестер Сити» Стерлинг выступает с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Стерлинга, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.