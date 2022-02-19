Манчестер, Великобритания, 19 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг покинет стан «горожан», если не продлит контракт с клубом из Манчестера. Об этом 19 февраля сообщило издание The Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

Также сообщается, что руководство «Манчестер Сити» готов продать Стерлинга следующим летом, если поступит предложение в размере 60 миллионов евро. Текущее соглашение английского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 31-м матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Манчестер Сити» Стерлинг выступает с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Стерлинга, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.