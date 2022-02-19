Село Курманаевка, Оренбургская область, 19 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Курманаевском районе Оренбургской области задержали чёрного лесоруба. 47-летний гражданин спилил шесть сосен и собирался их продать, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сосны

В ходе отработки административного участка участковыми Подозрительного гражданина заметили в полутора километрах от села Ефимовка. Размер ущерба составил почти 70 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет колонии.