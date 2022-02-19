Москва, , 17:16 — REGNUM Передать жилье умерших от COVID-19 эвакуированным из Донбасса предложил депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Евгений Фёдоров Duma.gov.ru

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«Россия — страна огромная, 700 тыс. человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал Фёдоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия готовится принять около 700 тыс. беженцев из ЛНР и ДНР. Ряд регионов ввели режим ЧС на фоне приема поездов и автобусов с беженцами. В регионы выехали волонтеры для оказания дополнительной поддержки.