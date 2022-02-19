Пекин, , 17:15 — REGNUM Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийские игры Aftenposten.no

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Тарасова и Морозов получили от судей 155 баллов за произвольную программу, набрав в сумме 239,25 балла по сумме двух программ.

Первое место заняли Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай, 239,88 балла). Тройку замкнули российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокаты американской сборной по фигурному катанию уведомили Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что ими была подана апелляция, в которой содержится требование вручить им серебряные медали за командный турнир до окончания Олимпийских игр в Пекине.

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