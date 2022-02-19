Оренбург, , 17:10 — REGNUM В Оренбургской области участились случаи продажи населению пожарных извещателей по завышенным ценам. Мошенники представляются сотрудниками противопожарной службы, сообщает областное управление МЧС.

Пожарный извещатель

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аферисты убеждают граждан в том, что наличие таких приборов является обязательным, и в случае отказа от покупки запугивают крупными штрафами. Также они обещают скидки. При этом стоимость товара завышена в пять-десять раз.

В основном от мошенников страдают пожилые люди. В МЧС напоминают о том, что граждане не обязаны оснащать своё жильё извещателями и огнетушителями. Также ведомство информирует о том, что его сотрудники не продают такое оборудование.

«Сотрудники МЧС предупреждают — подобным образом могут действовать мошенники», — говорится в сообщении управления.