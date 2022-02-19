Салехард, , 17:08 — REGNUM Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства «Пул 89».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Отмечается, что на Ямале и ранее принимали беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. У региона есть опыт по оказанию срочной социальной помощи беженцам и их поддержки в дальнейшей адаптации.

Правительство ЯНАО направит необходимую помощь прибывшим жителям ДНР и ЛНР. Для сбора и координации действий губернатором Ямала Дмитрием Артюховым создана отдельная рабочая группа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Оренбургской области готовы принять и разместить жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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