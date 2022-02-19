Барселона, Испания, 19 февраля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай ближайшим летом может покинуть каталонский клуб и вернуться в «Лион», за который выступал в период с 2017 по 2021 годы. Об этом 19 февраля сообщило издание Le Quotidien du Sport.

«Барселона»

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие лишь в шестнадцати матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился восемью забитыми и двумя результативными передачами. Часть сезона нападающий пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Депай выступает за «Барселону» с 1 июля 2021 года после ухода из французского «Лиона» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает нидерландского вингера в 45 миллионов евро. Текущее соглашение Депая с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.