Москва, , 16:54 — REGNUM 29-летний опорный полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Египта по футболу Мохаммед эль-Ненни мог перейти в московский ЦСКА. Однако, как сообщает издание «Спорт-Экспресс», сделка по трансферу игрока сорвалась.

ЦСКА

В текущем сезоне Мохаммед эль-Ненни принял участие лишь в десяти матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Манчестер Юнайтед».

Эль-Ненни выступает за «Арсенал» с 14 января 2016 года после перехода из швейцарского «Базеля» за 12,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость египетского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Вчера, 19 февраля, ЦСКА объявил о переходе атакующего полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Аренда рассчитана на пять месяцев до 30 июня 2022 года.