Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Заявления о геноциде населения в Донбассе являются нелепыми. Об этом 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, напомнив о позиции президента РФ Владимира Путина о ситуации в Донбассе.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

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«Он (президент РФ Владимир Путин) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо… — отметил канцлер Германии. — Но это его история».

Шольц также добавил, что буквально заявления президента РФ воспринимать не стоит, так как в противном случае это будет «не очень оптимистично для будущего».

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем заявил, что в отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид.