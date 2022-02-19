Мирослава Романенко, 19 февраля 2022, 17:39 — REGNUM Великобритания спешно переносит во Львов своё посольство, которое находится в Киеве. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД страны 19 февраля сообщает ИА Красная Весна.
В сообщении указано, что решение вызвано якобы близящейся войной между Россией и Украиной: «С января 2022 наращивание российских сил на границах Украины усилило угрозу военных действий».
Дипломатическое представительство Британии временно будет размещено в западноукраинском городе Львове.
«Посольство Великобритании в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове», — говорится в сообщении ведомства.
Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание» и «Бородатая бабушка».
«К себе домой бы уже ехали», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.
«Переезжайте уже в Британию», — иронизирует Сергей Ш.
«Нет ничего более постоянного, чем временное», — пошутил Василий В.
«Лучше в Лондон. Дешевле обойдется», — шутит Igor T.
«Пусть там и остаются», — не без сарказма призвал Андрей.
«И чтоб никаких возвращений», — также добавил ИN.
«Да уже бы официально перенесли столицу во Львов и не заморачивались», — иронизирует Вячеслав.
«А все заметили, что все патриоты (речь об украинских националистах. — М. Р.) и западные посольства так кучненько во Львове собрались?» — предложила обратить на это внимание Виктория.
«Теперь Зеленский зачастит во Львов», — отреагировал Тарас.
«А потом Львов переедет в Польшу», — добавил Михаил.
«Скатертью, скатертью дальний путь стелется…». Поёт и весело машет вслед рукой», — не без иронии пишет Виктория Б.
«А в сторону Харькова слабо? Лишний раз показывают, где «находится» УНР (Украинская народная республика. — М. Р.)» — с сарказмом отметил Ole P.
«Я им тряпочку даже могу постелить у порога», — пошутил Дмитрий Александрович.
«Можно долго смотреть на воду, огонь и как эти «друзья-партнёры»… [перемещаются] с манатками туда-сюда», — с сарказмом добавила Ульяна.
«Друзи (друзья. — М. Р.) из США и Канады не останавливайтесь, … [езжайте] дальше на Запад», — иронизирует Kikimora lesnaia.
«А вообще, посольства имеют право вот так переезжать без разрешения страны пребывания?.. Протокол должен быть какой-то. Неуважением попахивает…» — подытожил Hector.