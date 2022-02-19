19 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Великобритания спешно переносит во Львов своё посольство, которое находится в Киеве.

Мирослава Романенко, , 17:39 — REGNUM Великобритания спешно переносит во Львов своё посольство, которое находится в Киеве. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД страны 19 февраля сообщает ИА Красная Весна.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении указано, что решение вызвано якобы близящейся войной между Россией и Украиной: «С января 2022 наращивание российских сил на границах Украины усилило угрозу военных действий».

Дипломатическое представительство Британии временно будет размещено в западноукраинском городе Львове.

«Посольство Великобритании в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове», — говорится в сообщении ведомства.

Посольство Великобритании в Киеве Bibikoff

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание» и «Бородатая бабушка».

«К себе домой бы уже ехали», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

«Переезжайте уже в Британию», — иронизирует Сергей Ш.

«Нет ничего более постоянного, чем временное», — пошутил Василий В.

«Лучше в Лондон. Дешевле обойдется», — шутит Igor T.

«Пусть там и остаются», — не без сарказма призвал Андрей.

«И чтоб никаких возвращений», — также добавил ИN.

«Да уже бы официально перенесли столицу во Львов и не заморачивались», — иронизирует Вячеслав.

«А все заметили, что все патриоты (речь об украинских националистах. — М. Р.) и западные посольства так кучненько во Львове собрались?» — предложила обратить на это внимание Виктория.

«Теперь Зеленский зачастит во Львов», — отреагировал Тарас.

«А потом Львов переедет в Польшу», — добавил Михаил.

«Скатертью, скатертью дальний путь стелется…». Поёт и весело машет вслед рукой», — не без иронии пишет Виктория Б.

«Скатертью, скатертью...» Цитата из м/ф «Чебурашка». реж Роман Качанов. 1971. СССР

«А в сторону Харькова слабо? Лишний раз показывают, где «находится» УНР (Украинская народная республика. — М. Р.)» — с сарказмом отметил Ole P.

«Я им тряпочку даже могу постелить у порога», — пошутил Дмитрий Александрович.

«Можно долго смотреть на воду, огонь и как эти «друзья-партнёры»… [перемещаются] с манатками туда-сюда», — с сарказмом добавила Ульяна.

«Друзи (друзья. — М. Р.) из США и Канады не останавливайтесь, … [езжайте] дальше на Запад», — иронизирует Kikimora lesnaia.

«А вообще, посольства имеют право вот так переезжать без разрешения страны пребывания?.. Протокол должен быть какой-то. Неуважением попахивает…» — подытожил Hector.