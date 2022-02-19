Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» солидарны с Украиной, заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок после Мюнхенской конференции.

Анналена Бербок

«Мы встретились сегодня, чтобы выразить солидарность с Украиной. Мы видим серьезный кризис в вопросах безопасности, мы — представители G7 — находимся на стороне Украины», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности прошла встреча министров иностранных дел стран G7.