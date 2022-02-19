Мюнхен, Германия, , 16:37 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что стремление руководства России уменьшить присутствие сил НАТО на собственных границах приведет к обратному эффекту. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО прибегнет к необходимым мерам для защиты своих членов, а если Москва захочет разделить блок, это сделает его «еще более единым».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что он по-прежнему не видит каких-то признаков деэскалации на Украине.

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