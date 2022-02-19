Столтенберг допустил «больше НАТО» у границ России
Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что стремление руководства России уменьшить присутствие сил НАТО на собственных границах приведет к обратному эффекту. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что НАТО прибегнет к необходимым мерам для защиты своих членов, а если Москва захочет разделить блок, это сделает его «еще более единым».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что он по-прежнему не видит каких-то признаков деэскалации на Украине.
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