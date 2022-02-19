Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что стремление руководства России уменьшить присутствие сил НАТО на собственных границах приведет к обратному эффекту. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО прибегнет к необходимым мерам для защиты своих членов, а если Москва захочет разделить блок, это сделает его «еще более единым».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что он по-прежнему не видит каких-то признаков деэскалации на Украине.

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