19 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова посла РФ в Вашингтоне о том, что США цинично отвергают факты, указывающие на геноцид русских в Донбассе.

Светлана Рыбина, , 17:40 — REGNUM Заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что власти Соединённых Штатов Америки демонстрируют цинизм высказываниями, отвергающими геноцид русских в Донбассе, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 19 февраля в социальной сети Facebook.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Цинизм правителей США в каждом развязанном ими конфликте. Для них нет людей, нет страданий других людей. Существуют только интересы кучки организаторов захвата той или иной собственности», — считает Олег Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что как только США признают наличие в Донбассе фактов, указывающих на геноцид русскоязычного населения, то вся выстроенная антироссийская пропаганда окажется уничтожена.

«Самый натуральный геноцид. И всем это понятно, но признавать это Америка не собирается, ведь это поставит её в невыгодное положение», — пишет Nataliya K.

«Циничным это не назовёшь. США прямо угрожают и вооружают Украину», — отмечает Анна Ф.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что геноцид русских в Донбассе организован самими США и их союзниками, поэтому странно ждать, что преступник вдруг просто так сознается в преступлениях.

«США и Англия — непосредственные участники геноцида мирных людей на Украине. Мирные и военные люди погибают от рук американских и английских инструкторов благодаря поставкам западного оружия украинским убийцам!» — указывает Victor Z.

«Когда для США людские жизни были в приоритете? Чего смеяться? Пора уже признать тот факт, что США намерены пожертвовать русскими и украинцами в целях собственной наживы», — пишет Варвара П.

Часть людей полагает, что российское руководство до сих пор ждёт от Америки благосклонности, что она сама внезапно откажется от политики геноцида русских.

«Наивный. Нашёл, кого в этом обвинять. Америка — образец цинизма, и геноцидом промышляет с момента своего появления на свет», — напоминает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Давайте погромче рассказывать обо всём, что творит режим Зеленского под руководством своих заокеанских хозяев! Мы слишком деликатны. С этим нужно заканчивать. Против нас идёт настоящая информационная война, и в ней нельзя проигрывать», — указывает Katy K.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора действовать более решительно и не пытаться отныне убеждать Америку в том, что мы в чём-то там невиноваты.

«Россия проигрывает. Война подступила к российским границам, а не к американским. И это происходит потому, что российское руководство всё никак не может принять тот факт, что Запад хочет Россию уничтожить. Ему не нужен российский газ, российские олигархические бабки, союзники против Китая. Америка ненавидит Россию, потому что Россия — это источник альтернативных смыслов. К слову российских лидеров, так или иначе, прислушивается весь мир. Это означает, что США всегда будут чувствовать на себе угрозу быть свергнутыми с пьедестала, что потеряет статус единоличного правителя планеты — гегемона», — написал Николай П.

Напомним, 18 февраля российское посольство в США опубликовало в Facebook заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, считающего, что власти Соединённых Штатов демонстрируют цинизм высказываниями, отвергающими геноцид русских в Донбассе.