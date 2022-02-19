Вашингтон, 19 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Соучредитель компании Microsoft Билл Гейт заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» опередил мировые вакцины по распространению иммунитета.

UK Department for International Development Билл Гейтс

«К сожалению, сам вирус, особенно штамм под названием «Омикрон», представляет собой разновидность вакцины. То есть он создает как B-клеточный, так и T-клеточный иммунитет, и он лучше справляется с распространением среди населения мира, чем мы с вакцинами», — цитирует Билла Гейтса ИА Красная Весна.

Также Гейтс с уверенностью заявил о том, что нас ожидает еще одна пандемия: «У нас будет еще одна пандемия». Американский бизнесмен считает, что в следующий раз причиной пандемии будет другой патоген.

Стоит отметить, что единственной болезнью, которую удалось уничтожить путем вакцинации, является оспа, так как в природе не существует естественных источников оспы. Как только вакцинация стала поголовной, болезнь исчезла.