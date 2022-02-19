Белград, 19 февраля 2022, 16:25 — REGNUM Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс, заявил 19 февраля на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии (СПП) президент республики Александр Вучич.
Он также добавил, что Сербия «остается на европейском пути, будет строить отношения с США, но не собирается портить отношений с Россией и Китаем».
Как сообщало ИА REGNUM, ране канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал форсировать процесс вступление в ЕС стран Западных Балкан — Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, Сербии, Черногории.
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