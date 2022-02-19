Белград, , 16:25 — REGNUM Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс, заявил 19 февраля на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии (СПП) президент республики Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тем, кто говорит, что никогда не знаешь, вступим ли мы в НАТО я заявляю, что народ Сербии не вступит в НАТО, народ Сербии любит свой военный нейтралитет, свою армию, народ Сербии хочет, чтобы мы сами защищали свое небо, хочет сильную армию», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Сербия «остается на европейском пути, будет строить отношения с США, но не собирается портить отношений с Россией и Китаем».

Как сообщало ИА REGNUM, ране канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал форсировать процесс вступление в ЕС стран Западных Балкан — Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, Сербии, Черногории.

Читайте также: Шольц призвал форсировать вступление стран Западных Балкан в ЕС