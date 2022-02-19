Белград, 19 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс, заявил 19 февраля на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии (СПП) президент республики Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Тем, кто говорит, что никогда не знаешь, вступим ли мы в НАТО я заявляю, что народ Сербии не вступит в НАТО, народ Сербии любит свой военный нейтралитет, свою армию, народ Сербии хочет, чтобы мы сами защищали свое небо, хочет сильную армию», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Сербия «остается на европейском пути, будет строить отношения с США, но не собирается портить отношений с Россией и Китаем».

Как сообщало ИА REGNUM, ране канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал форсировать процесс вступление в ЕС стран Западных Балкан — Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, Сербии, Черногории.

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