Москва, 19 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующая телеграмма опубликована 19 февраля на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады, — отмечается в телеграмме. — Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не оставят их в этот тяжёлый час».

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля в результате крушения испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo у побережья Канады погибли по меньшей мере десять человек. Трагедия произошла в 450 км к востоку от канадского острова Ньюфаундленд.