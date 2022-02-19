Лондон, , 16:18 — REGNUM Сегодня, 19 февраля, лондонский «Вест Хэм» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ньюкаслом». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Кавана. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Джеймс Мейнуоринг.

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянски, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Райан Фредерикс, Пабло Форналс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Саид Бенрахма, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Мэтт Таргетт, Эмиль Крафт, Дэн Бюрн, Джонджо Шелви, Джо Уиллок, Райан Фрэйзер, Жоэлинтон, Крис Вуд, Джейкоб Мерфи.

На данный момент «Вест Хэм» с двенадцатью победами и 41-м очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл», набрав 21 очко, располагается на семнадцатой строчке.