Москва, , 16:14 — REGNUM Волонтеры и депутаты «Единой России» оказывают помощь жителям ЛНР и ДНР. Для них в ряде регионов экстренно организованы специальные пункты размещения

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

В регионах, куда приезжают эвакуированные, объявлен режим ЧС, созданы Оперативные штабы под руководством глав регионов. На местах работают депутаты «Единой России» и волонтеры.

Виктор Водолацкий («Единая Россия»). «Вчера вечером мы приняли более 600 детей из детских домов и школ-интернатов, размесили их в пансионатах, организовали питание. Также на границе были развернуты палаточные городки как временная мера», — рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками(«Единая Россия»).

Он отметил, что на сегодняшний момент прибыло около 30 тысяч беженцев. Всем оказана помощь и поддержка.

Екатерина Стенякина («Единая Россия»). «В Ростовской области, в городах моего округа — Гуково, Зверево, Красный Сулин и Шахты — уже размещены более 350 человек, которые обеспечены всем необходимым. Учреждения социальной защиты населения организовали работу по выплате прибывающим 10 тысяч рублей для решения первостепенных задач», — поделилась депутат «Единой России», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов(«Единая Россия»).

По ее словам, активно включились в помощь приезжающим и сами жители области: готовы работать волонтерами, передают вещи и все необходимое для комфортного пребывания тех, кто вынужденно покинул свой дом.

«Мобилизованы и партийные приемные», — сказала Екатерина Стенякина.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев добавил, что в Ростовской области развернут оперативный штаб. Ресурсный центр добровольчества координирует 250 волонтеров: в их задачи входят фасовка продуктов, товаров, сопровождение детей в места расселения, помощь в организации.

Кроме того, на базе волонтерского центра Донского государственного технического университета открыт штаб по сбору гуманитарной помощи. На данный момент, по словам депутата, необходимы детское питание, психологическая помощь и вода.

«Вместе с фондом «Русь» формируем производителей продуктов и предметов первой необходимости. Важно наладить систему постоянной помощи, которая будет работать ближайшие месяцы или дольше, пока есть потребность», — сказал Артем Метелев.

В свою очередь, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что Воронежская область может принять 4,5 тысячи человек. Люди могут быть размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц.

«Сорок пунктов размещений планируется организовать поблизости от крупнейших населённых пунктов области. Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств Резервного фонда области», — пояснил он.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, в Ростовскую область был отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объём необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и Волонтерской роты.

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