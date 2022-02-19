Буэнос-Айрес, , 16:14 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о новичке «горожан» Хулиане Альваресе, который остаток сезона проведет в «Ривер Плейте» на правах аренды.

«Он забил три гола в последнем матче, я уверен, что «Ман Сити» заключил невероятную сделку. Хулиан — игрок, который действительно хорошо двигается, голы, которые он забивает, похожи на голы Джейми Варди — посмотрим, что произойдет в будущем», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

В текущем розыгрыше Кубка Суперлиги 22-летний аргентинский нападающий принял участие в двух матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Патронато». В прошлом сезоне регулярного чемпионата Альварес записал на свой счет 24 (18+6) очков по системе гол+пас.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Хулиана Альвареса 31 января 2022 года. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. При этом стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 23 миллиона евро.