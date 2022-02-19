Москва, 19 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Более 35 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 19 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

wacki56 Самолет

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще восемь отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще 17 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 19 февраля в Москве ожидаются низкое давление, температура воздуха до +4, а также небольшие осадки.